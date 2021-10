Un village de vacances Club Med à Avlékété ( Bénin)

En Conseil des ministres ce mercredi 29 septembre 2021, le gouvernement béninois a procédé à la contractualisation avec divers cabinets pour des missions de maîtrise d’œuvre complète des travaux de construction puis d’exploitation, par Club Med, du village de vacances d’Avlékété, dans la commune de Ouidah.

Selon le Conseil des ministres, la construction du village de vacances d’Avlékété, dans la commune de Ouidah vise à renforcer la disponibilité en réceptifs hôteliers par des équipements de haut standing, aux normes et standards internationaux.

Un accord avait été déjà conclu en mars 2021, pour une mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage, pour des missions de Project management et de direction d’exécution des travaux. « A l’étape actuelle de l’exécution du projet, il y a lieu de compléter le dispositif opérationnel par le recrutement d’un maître d’œuvre pour la conception architecturale et d’un bureau d’études techniques.

De même, la sélection d’un bureau d’études techniques, multidisciplinaire, ayant des références solides et un savoir-faire avéré en ingénierie, est indispensable », informe le Conseil des ministres.

Les mêmes exigences sont nécessaires pour le bureau de contrôle technique dont le rôle sera d’élaborer les rapports initial et final ainsi que d’autres documents entrant dans le cadre de la bonne conduite du projet.

Le Conseil a aussi autorisé la contractualisation avec diverses structures spécialisées, en vue de la mise en œuvre des différentes composantes de cet important projet.

A.A.A

30 septembre 2021 par