Un véhicule neuf de l’APB endommagé à Djidja

La commune de Djidja a aussi enregistré un accident de la route dimanche 29 janvier 2023. Le drame impliquant un véhicule de l’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) a fait plusieurs blessés et des dégâts matériels.

Drame routier à Djidja, commune du Bénin située dans le département du Zou ce dimanche. Un véhicule neuf de l’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) destiné pour la maison d’arrêt de Natitingou est entré en collision avec un camion. L’accident s’est produit à Dan, une localité de Djidja. Pas de morts mais plusieurs blessés ont été transportés à l’hôpital. D’autres véhicules ont été impliqués dans cet accident.

Un autre accident a été signalé à Adjohoun dans le département de l’Ouémé ce dimanche 29 janvier 2023. Il y a eu deux blessés graves. L’accident le plus meurtrier dans la journée de ce dimanche est celui de Dassa-Zoumè. Le bus d’une compagnie en partance pour Cotonou et un camion sont entrés en collision. Le choc a provoqué un incendie. Plus de 20 passagers ont été brulés vifs. Les rescapés de l’accident ont été transportés à l’hôpital. Le chef de l’État Patrice Talon a donné des instructions pour la prise en charge des rescapés. Une cellule de gestion de crise est installée au palais des congrès de Cotonou.

Akpédjé Ayosso

30 janvier 2023 par ,