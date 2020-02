Un test psychotechnique pour le recrutement des cadres

Le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys ce samedi 1er février 2020 au Lycée technique Coulibaly de Cotonou, le test psychotechnique des candidats présélectionnés pour la constitution du fichier national d’admission de compétences à des emplois ou des postes de responsabilités. Au nombre de 274, les candidats ont composé dans une seule épreuve qui a duré une heure.

Selon le ministre du travail et de la fonction publique, il s’agit d’ « une présélection ». Après ce texte, explique-telle, il y aura une enquête de moralité avant la sélection définitive des candidats.

Adidjatou Mathys a précisé que 04 postes sont concernés par la constitution du fichier national d’admission de compétence à des emplois. Il s’agit du poste de directeur de l’administration et des finances, de directeur des systèmes d’informations, de spécialiste des marchés publics, et le poste de gestionnaire de projet.

Le ministre a souligné que le poste psychotechnique est « un instrument de mesure de la personnalité d’une personne face à une situation dans différents domaines, sa compétence.

De plus en plus, ce ne sera plus la politique qui va guider les nominations aux postes », a-t-elle expliqué.

Adidjatou Mathys a rappelé à l’occasion, la volonté du chef de l’Etat Patrice Talon de faire de la compétence, le critère principal de promotion des cadres aux postes de responsabilité. Raison pour laquelle un cadre juridique a été mis en place depuis environ deux ans pour la création du fichier national d’admission de compétence à des emplois ou postes de responsabilités. C’est la deuxième fois que le gouvernement organise ce texte pour lequel 894 dossiers, avaient été retenus au départ, a explique le ministre de la fonction publique.

F. A. A.

1er février 2020 par