Un taux de participation plus que satisfaisant (A. Orounla)

Le taux de participation à l’élection présidentielle du dimanche 11 avril est de 50,17% selon les grandes tendances publiées par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). En conférence de presse, jeudi 15 avril 2021 à la ‘’Salle fleuve jaune ‘’ du ministère des Affaires étrangères, le porte-parole du gouvernement a donné les appréciations du gouvernement par rapport à ce taux.

« Ce taux de participation proclamé par la CENA est satisfaisant quand nous savons que l’argent n’a pas circulé, alors que nous avions une longue pratique d’achat de conscience par le passé », a indiqué Alain Orounla, ministre de la communication et de la poste. Ce taux est « plus que satisfaisant » lorsque nous savons d’une manière générale que l’engouement des peuples aux activités électorales a baissé, a-t-il poursuivi. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, plusieurs facteurs tels que les menaces, manœuvres de déstabilisation visant à créer la peur et la psychose dans le rang des électeurs et la pandémie de coronavirus n’ont pas empêché les populations d’accomplir leur devoir civique. On peut donc dire que le taux est « exceptionnellement satisfaisant », a déduit le ministre. Cela « traduit l’enracinement de la démocratie dans l’esprit et le cœur des Béninois », a conclu Alain Orounla.

Le ministre n’a pas manqué d’adresser les remerciements du gouvernement au peuple pour avoir voté massivement le 11 avril dernier.

M. M.

15 avril 2021 par