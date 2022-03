Un soudeur en prison pour viol sur mineure

Un soudeur a été placé sous mandat de dépôt, ce mercredi 30 mars 2022. Il est poursuivi pour viol sur mineure.

Les cas de viol sur mineure de plus en plus récurrents dans la commune d’Abomey-Calavi. Un soudeur a été interpellé à Zinvié. Il lui est reproché d’avoir abusé d’une fillette de 11 ans. Le mis en cause aurait agi en complicité avec une couturière.

Présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), il a été déposé en prison en attendant son jugement.

F. A. A.

