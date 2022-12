Un show époustouflant les 10 et 11 à la Place de l’Amazone

Le plus grand Festival Urbain et Afrobeat de l’année 2022 se déroulera le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2022 à la Place de l’Amazone à Cotonou. Les artistes internationaux qui vont prester au WElovEYA Festival ont tenu une conférence de presse, vendredi 9 décembre 2022 au centre Eya, pour annoncer l’événement.

Niska, la chanteuse du titre ‘’Joli bébé’’ ; Naza ; Ronisia ; Ya Levis, Dj Lucky promettent un « show incroyable » le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2022 à la Place de l’Amazone à Cotonou dans le cadre du WElovEYA Festival où vont prester des artistes béninois et étrangers. Ces artistes internationaux invités au Concert WElovEYA Festival l’ont fait savoir lors d’une conférence de presse organisée vendredi 9 décembre 2022 au centre Eya. C’était en présence de Lionel Talon, promoteur du Concert WElovEYA Festival.

« Le show sera époustouflant et on va danser », a indiqué l’artiste Niska.

Les artistes tels que Dibi B ; Naira Marley ; Mula ; Bella Shmurda ; Tiakola sont annoncés au Concert. Les artistes internationaux vont prester au même titre que ceux du Bénin. Il s’agit notamment des artistes : Blaaz ; Togbe Yeton ; Bobo Wê ; Sessimè ; Nikanor ; Manzor ; Pamchito, pour ne citer que ceux-là. Au total 25 artistes dont 12 internationaux vont prester.

Le Rendez-vous est donc pris les 10 et 11 décembre à la Place l’Amazone de Cotonou pour vivre le plus grand Festival Urbain et Afrobeat de l’année 2022. Obtenez votre pass valable 2 jours e à 10.000 Fcfa ou votre pass valable 1 jour à 5000 Fcfa sur www.weloveyafestival.com ou dans les Agences Moov Africa ou sur le lieu du concert.

Moov Africa, le meilleur réseau de communication mobile au Bénin, est sponsor officiel du WElovEYA Festival.

WElovEYA Festival est un projet, une vision de Lionel Talon, promoteur du Centre Eya, pour fédérer la communauté béninoise notamment la jeunesse autour de valeurs. Le Centre Eya, complexe contenant un studio de production pour les artistes et un terrain de tennis à Cotonou, entend servir de Canal à la jeunesse pour révéler ses talents. « Le Festival WElovEYA, le but premier, c’est vraiment de pouvoir dupliquer cet édifice dans lequel on se trouve aujourd’hui. On veut faire ce festival pour pouvoir avoir d’autres Centres Eya à travers Cotonou, à travers le Bénin. (…) Nous pensons que la jeunesse africaine béninoise a besoin d’excellence et a différents talents. Il serait important pour nous d’offrir des canaux pour que ces talents s’expriment. Aujourd’hui, on sait que la culture et le sport sont réellement des leviers de développement et sur ces volets-là, je pense que nous n’avons rien à envier à personne. Tous ceux qui sont là sont pétris de talents dans différents domaines et le but, c’est leur permettre de pouvoir les exprimer à travers des structures sérieuses, de qualité. C’est pour ça que Eya a cette vision de vous accompagner », a expliqué Lionel Talon, promoteur du Centre Eya et du WElovEYA Festival.

Marc MENSAH

9 décembre 2022 par ,