Un séminaire spécialisé pour conscientiser les étudiants à ESM-BENIN

L’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) tient son second séminaire spécialisé de l’année académique 2021-2022 le lundi 14 février prochain à 09 heures sur le site d’Abomey-Calavi. « Les faux pas à éviter en amour pour une vie épanouie », c’est le thème retenu pour ce séminaire qui coïncide avec la fête de Saint Valentin. Il sera animé par Cyra PADONOU-SEKE, consultante en mariage et famille, directrice exécutive de Love Power.

Seul objectif, amener les étudiants à célébrer autrement la Saint Valentin, canaliser leurs désirs et pulsions à l’occasion de cette fête ; les conscientiser afin qu’ils préservent leur santé sexuelle et reproductive.

Il sera fondamentalement question au cours du séminaire, de prouver aux étudiants que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la Saint Valentin n’est pas une occasion pour s’offrir des plaisirs charnels. Ce n’est pas une occasion pour se livrer, ou pour découvrir le "sexe".

Très préoccupée par le devenir des jeunes dont elle assure la formation et l’insertion professionnelle, ESM-BENIN à travers le séminaire du 14 février veut éviter toute déviance sexuelle aux jeunes étudiants, leur inculquer les valeurs morales qui leur garantissent une bonne santé reproductive, et leur évitent toute grossesse non désirée, les Infections sexuellement transmissibles (IST et le VIH/SIDA, etc).

La séance d’échanges et de débats sera également l’occasion pour les étudiants, d’être suffisamment édifiés sur les erreurs à ne pas commettre dans une relation amoureuse, et par delà, mieux préparer leur vie familiale.

