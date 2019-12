Un salon pour célébrer la femme et la famille béninoises

Du 13 au 14 décembre a lieu à Blue zone de Cotonou, le salon de la femme et de la famille béninoise. Cette manifestation a été une occasion pour mettre en valeur la femme à travers le marché de la femme battante par une exposition-vente puis une soirée de distinction des femmes influentes.

Des attestations ont été remises aux femmes influentes et femmes leaders.

« Je suis émue et reconnaissante à Dieu pour ce merveilleux jour. Nous sommes là pour dire que les femmes peuvent être des personnes exceptionnelles. J’ai ressenti auprès de la marraine, un amour exceptionnel. Ma gratitude va à l’endroit de toutes les femmes qui ont été d’un apport remarquable tout au long de cette année. Merci à l’Ong Foyers sacrés. C’est la première édition du salon de la femme et de la famille béninoise », a déclaré Johanne Quenum Fanou, présidente de l’Ong Foyers Sacrés.

La marraine du salon, Huberte Cyra Padonou Séké, a souligné que « Pour la cause de la famille, aucune action n’est de trop ». Elle explique que « Si une femme reconnaît la capacité de l’autre pour l’aider à se relever, nous devons nous réjouir et célébrer ». « Ne pensez pas que réussir c’est s’éloigner des petits enfants. Si vous êtes avec les enfants, faites comme des enfants. Je suis une femme Tempête de grêle et c’est ce que toutes les femmes de Foyers sacrés sont », a ajouté Mme Padonou Séké. A travers sa propre histoire, elle demande aux femmes de rester unis et de s’accrocher à Dieu.

Johanne Quenum Fanou explique les visions de l’Ong Foyers sacrés. « Notre objectif est de travailler pour la paix et l’harmonie dans les foyers. Nous aidons également les personnes qui aspirent au mariage pour les préparer convenablement afin d’éviter les problèmes liés à la vie de couple », a-t-elle expliqué. « Notre Ong a travaillé cette année avec plusieurs femmes. Nous nous sommes dit que ça ne servirait à rien de terminer l’année sans les distinguer sans reconnaître leur talent, leur mérite », a-t-elle avoué. « Nous avons des Ong qui nous aident, qui travaillent avec nous pour nous permettre d’aller de l’avant. L’objectif de ce salon est de regrouper toutes ces femmes qui se battent pour l’épanouissement de la femme ou de la vie de famille et ensemble célébrer ce que nous sommes, la puissance parce que la femme c’est la puissance », a précisé Mme Fanou.

Le salon comme l’a expliqué le responsable de l’Ong « a principalement pour objectif de distinguer les femmes battantes, ces femmes qui s’echinent, qui se battent pour que la paix réside dans leur famille. Et aussi célébrer la famille parce que lorsqu’on célèbre la femme, cela suppose qu’on célèbre la famille et par cette soirée nous célébrons également la famille ».

