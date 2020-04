Un répertoire électronique des sûretés mobilières opérationnel

Le Bénin dispose désormais d’un répertoire électronique des sûretés mobilières du registre de commerce et du crédit mobilier. La plateforme numérique a été lancée le vendredi 03 avril 2020 à Cotonou.

La mise en place d’un répertoire électronique des sûretés mobilières du registre de commerce et du crédit mobilier va permettre une meilleure transparence et une célérité dans le monde des affaires. Avec cette plateforme numérique, plus besoin de se rendre au Tribunal de commerce pour faire les formalités liées à l’octroi des prêts. Les frais de formalités sont également payables via les services de transferts d’argents ou par carte bancaire.

Selon le président du Tribunal de commerce de Cotonou, William Kodjoh-Kpakpassou, le lancement de ce dispositif est un grand pas dans le processus de dématérialisation des services publics.

La plateforme numérique assure une sécurisation des garanties mobilières.

La plateforme est accessible à l’adresse www.suretes.tccotonou.bj.

