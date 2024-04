Un recrutement de 300 fonctionnaires prévu à la Douane et au Trésor

Le gouvernement a autorisé, en Conseil extraordinaire des ministres du jeudi 11 avril 2024, le recrutement de trois cent (300) fonctionnaires au profit des Douanes et du Trésor public au titre de l’année 2024.

Cent cinquante (150) fonctionnaires des Douanes à raison de cent vingt (120) élèves préposés des Douanes ; dix (10) élèves contrôleurs des Douanes et vingt (20) agents relevant des corps des personnels technique et administratif d’une part ; et cent cinquante (150) agents au profit de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, à raison de cinquante (50) contrôleurs du trésor, quatre-vingt-dix (90) assistants du trésor, six (06) analystes programmeurs option génie logiciel et quatre analystes programmeurs option réseau et maintenance informatique, d’autre part seront recrutés au titre de l’année 2024.

Le recrutement de ces 300 fonctionnaires au profit des Douanes et du Trésor public a été autorisé au Conseil extraordinaire des ministres du jeudi 11 avril 2024 pour le renforcement des personnels. Il « permettra à ces différentes administrations de mieux accomplir leurs missions dans le sens de l’amélioration de leurs performances », selon le Conseil des ministres.

M. M.

11 avril 2024 par ,