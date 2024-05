Un programme de réintégration au profit des migrants béninois

Les migrants béninois rentrés volontairement de Tunisie, mardi 28 mai 2024, vont bénéficier d’un programme de réintégration.

Après leur retour volontaire de la Tunisie, les migrants béninois seront accompagnés à travers un programme de réintégration. Selon Myrina Amoussouga Adam Bongle, directrice générale des affaires consulaires et des Béninois de l’extérieur, « il y a des dispositifs au niveau du ministère des Affaires sociales et au niveau du ministère de la Santé pour les prendre en charge pour les premiers jours.

173 migrants béninois (hommes, femmes et enfants) sont rentrés au Bénin par vol charter mardi dernier grâce au soutien de l’Organisation Internationale pour les Migrants (OIM) et de l’Union Européenne. A en croire, Ndiaye Fatou Diallo, représentante de l’Oim pour le Ghana, le Togo et le Bénin, rapporté par ‘’La Nation’’, l’organisation se charge « de les accueillir, de faire un profilage, de les assister sur divers plans, de les remettre en confiance, d’assurer leur protection…, tout ceci, à travers un programme de réintégration durable ». L’agence onusienne va donc veiller à la réintégration durable des migrants de retour dans leurs communautés.

Le rapatriement de 173 migrants a été organisé après le naufrage d’une embarcation au large des côtes tunisiennes dans la nuit du 16 au 17 mai 2024. Au total, 265 personnes sont concernées par cette opération. Les autres migrants seront rapatriés par des vols réguliers.

