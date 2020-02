Un présumé voleur arrêté à Klouékanmey

La Police Républicaine de Klouékanmey a procédé au petit matin de mercredi 26 février 2020 à l’arrestation d’un individu spécialisé dans le cambriolage.

Nommé Hervé Goudjanou alias "Foolo", il opère dans les maisons de plusieurs quartiers de la ville.

Le présumé voleur a été arrêté par les éléments de la police alors qu’il s’apprêtait à opérer.

La perquisition à son domicile au quartier Egbohoué (Klouékanmey centre) a permis de récupérer plusieurs objets volés. Il s’agit

d’un poste téléviseur écran plasma de marque LG (14 pouces) ; une trentaine de téléphones cellulaires de différentes marques ; 8 postes Radio, 30 pièces de tissus non cousus ; 02 matelas PEB dont un de deux places ;14 plats neufs en porcelaine ; 12 plats neufs en plastique ; 06 bols neufs en plastique ; 07 casseroles neuves en aluminium inoxydable.

A cela s’ajoutent 06 glacières neuves ; un bidon rempli de 25 litres d’huile végétale ; un sac de jute rempli d’haricot blanc ; 06 boîtes de sardines ; 24 pains de savons ; un décompteur électrique ; une batterie solaire ; 02 panneaux solaires ; 01 antenne parabolique ; 02

grandes jarres en plastiques ; un régulateur ; un Woofer ; une moto de marque JinCheng de type 125 ; un salon complet en bois ; un guéridon en bois vitré ; un appareil amplificateur solaire ; un chargeur solaire ; un gobelet neuf en aluminium inoxydable ; 04 liqueurs de différentes sortes ;

07 sucreries ; une clé internet Moov + cartes sim Moov et MTN ainsi que deux machettes et des amulettes.

Akpédjé AYOSSO

27 février 2020 par