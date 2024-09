Un présumé braqueur arrêté à Djougou

Un présumé braqueur a été arrêté par la police le vendredi 30 août 2024 à Djougou, dans le département de la Donga. Il est suspecté d’être l’auteur du vol de moto est du téléphone portable d’un jeune homme à Sassirou, près de l’aérodrome de Djougou.

Le jeune homme braqué selon une publication de la direction générale de la police, avait été agressé par un individu ‘’cagoulé’’, muni d’une arme de fabrication artisanale. La perquisition effectuée dans l’atelier qui lui sert également de résidence, a permis de découvrir et de saisir plusieurs objets compromettants à savoir, 03 cartouches de calibre 11 ; un galon des Eaux, Forêts et Chasses ; ainsi que 03 téléphones portables et un power-bank. Les investigations ont permis également de retrouver la clé de la motocyclette et le téléphone volés dans une construction abandonnée, à proximité du lieu de braquage, a renseigne la police qui informe par ailleurs que la motocyclette quant à elle a été localisée à Penessoulou, dans la commune de Bassila.

Le suspect selon la police, aurait confié son forfait à un ami qui, à l’arrivée des hommes en uniforme, a pris la fuite laissant la boutique où « la motocyclette était garée fermée ». Un cagoule noire et un pistolet de fabrication artisanale ont été retrouvés dans l’antichambre de l’ami. En garde à vue, le suspect sera présenté dans les prochains jours au procureur de la République.

