Un policier municipal jugé pour une affaire de 300 f

Un policier municipal et deux autres personnes ont comparu jeudi 03 octobre 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont poursuivis dans une affaire d’établissement de casiers judiciaires.

Un policier municipal et deux autres prévenus poursuivis pour complicité d’abus de fonction. On leur reproche d’avoir perçu de l’argent pour accélérer le processus de délivrance de casiers judiciaires.

Selon les déclarations à la barre, les prévenus exigent une somme de 300 francs CFA pour chaque casier judiciaire dont ils reçoivent la demande. Parmi eux, une personne joue le rôle d’intermédiaire entre le Centre National du Casier Judiciaire et des usagers. Il est poursuivi avec mandat de dépôt. Pour atteindre son objectif, ce dernier offre des cadeaux aux agents pour faciliter la délivrance des casiers judiciaires.

Les victimes dans ce dossier sont principalement des femmes béninoises qui cherchent à immigrer au Koweït.

Dans ses réquisitions, le ministère public demande à la Cour de condamner les deux autres prévenus à une peine de 12 mois de prison avec sursis. Contre l’accusé en détention, il a requis une peine de 12 mois de prison ferme. Ils devront payer également chacun une amende de 500 000 francs CFA.

Le délibéré est renvoyé au 07 novembre prochain.

F. A. A.

5 octobre 2024 par ,