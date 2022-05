Un policier et un ancien militaire arrêtés pour escroquerie

Accusés d’avoir soutiré de l’argent à un individu recherché par la police, un policier et un ancien militaire ont été déposés en prison.

Un individu recherché par la Police républicaine a été contacté par un policier et un ex militaire qui ont promis intervenir auprès du Directeur Général de la Police Républicaine (DGPR). Le fonctionnaire de police et l’ex agent des forces armées béninoises ont exigé en contrepartie une somme de 100.000 FCFA. Les deux agents sont retournés voir l’individu pour lui faire savoir que le DGPR a exigé 500.000 FCFA avant d’agir en sa faveur. L’individu recherché par la police a pu réunir 200.000 FCFA et a payé. Mais les deux agents sont revenus dire à leur victime que le DGPR réclame la somme en entièreté.

A bout et ne pouvant pas réunir les sous exigés, l’individu recherché dénonce le policier et l’ancien militaire escrocs.

Les deux escrocs présumés ont été interpellés. Ils ont soutiré au total, trois cent mille (300.000) FCFA à leur victime, selon Frissons radio.

Le policier et l’ex agent des forces armées béninoises ont été déposés en prison en attendant leur présentation au procureur .

M. M.

