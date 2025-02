Un policier condamné à 18 mois de prison pour trafic d’influence

Un policier a été condamné ce mardi 11 février 2025 à dix-huit (18) mois de prison et à cinq millions FCFA d’amendes. Il a été poursuivi par le parquet spécial de la CRIET pour s’être fait passer pour un proche du procureur spécial de la CRIET et pour avoir réussi à prendre plus d’un million francs CFA chez la famille d’un détenu.

Cliquez ici pour lire la suite

Un policier chanceux à la CRIET. Après plusieurs mois de report de son verdict, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans le dossier d’un sous-brigadier de la police républicaine poursuivi pour trafic d’influence. Ce mardi 11 février 2025 , le nommé A.A, un policier, a été reconnu coupable de trafic d’influence. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme et cinq (5) millions FCFA d’amendes.

La sentence de la chambre correctionnelle de la CRIET envers ce policier a été très clémente. En effet, lors de l’audience du mardi 16 janvier 2024, le ministère public avait requis 15 ans de prison ferme et cinq millions FCFA d’amendes.

Dans sa réquisition, le parquet spécial de la CRIET avait souligné des faits graves qui salissent l’image de la justice et du procureur Mario Mètonou. Son Avocat, Me Hugo Koukpolou avait plaidé la clémence de la Cour. Il a demandé à la Cour de ne pas tomber dans l’émotion et de dire le droit, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

À l’origine de sa poursuite, le policier a réclamé une somme de deux millions FCFA à la famille d’une personne qui était en garde-à-vue au commissariat central de Ouando. Selon les dépositions à la barre du fils de la victime, le policier a exigé ce montant afin de le remettre au procureur spécial de la CRIET, Mario Mètonou. Ceci, dans le but d’obtenir la libération de son père une fois présenté au parquet spécial de la CRIET. Sur le montant réclamé par le policier, le fils de la victime indique avoir déjà payé un million cinquante mille FCFA, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Mais les choses ne sont pas passées comme annoncé par le policier qui se vantait de sa proximité avec le procureur spécial Mario Mètonou. Son père a été placé en détention provisoire et les trois autres qui ont été présentés avec lui sont rentrés libres. Le procès de son père qui devait être libéré a été programmé pour le lundi 8 janvier 2024.

Devant la Cour, le fils de la victime qui vivait aux États-Unis confiait lors d’une audience en janvier 2024 qu’il pensait payer une caution comme c’est le cas dans le système américain.

.

11 février 2025 par