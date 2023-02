Un nouveau décès parmi les survivants du drame de Dassa

Le nombre de décès augmente après la collision entre le bus Baobab Express et un camion survenue, dimanche 29 janvier dernier, à Dassa-Zoumè. L’un des blessés référés au Centre National Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou est décédé, mercredi 1er février 2023.

Walis Bio Obégui, lieutenant des douanes et ancien Brigadier-Chef douane Igolo, référé au Centre National Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) à la suite de l’accident de Dassa-Zoumè a rendu l’âme.

Le décès est survenu mercredi 1er février 2023.

Le bilan du drame fait une vingtaine de morts dont 19 calcinés.

L’accident est survenu dimanche 29 janvier 2023 non loin du village d’enfants SOS de Dassa-Zoumè et met en cause un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Cotonou, avec à son bord 45 passagers et un camion grue transportant un groupe électrogène.

Selon les premiers éléments, « le conducteur du bus en aurait perdu le contrôle suite à l’éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule déséquilibré de ce fait, aurait dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, s’est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l’effet du choc, s’est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes ».

M. M.

2 février 2023 par ,