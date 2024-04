Un motocycliste blessé à Parakou pour non port de casque

Au quartier Arafat dans la ville de Parakou, un motocycliste a été bastonné par les éléments de la police républicaine pour non port de casque jeudi 11 avril 2024. Grièvement blessé, il a été conduit au CHD-Borgou pour les soins.

Bavure policière lors d’une opération de répression de port de casque jeudi 11 avril à Parakou. Un motocycliste qui se rendait à Kabo a été bastonné par les agents de la police républicaine.

La victime, sans casque de protection, a été rattrapée dans une course-poursuite par les éléments de la police républicaine qui lui auraient infligé de violents coups de matraque. Grièvement blessé et dégoulinant de sang, le jeune homme, la trentaine, a été conduit au CHD-Borgou pour des soins. Une situation qui a suscité la colère de la population qui, une fois encore, a désapprouvé le zèle de certains agents de police lors des opérations de répression des infractions au code de la route.

A Natitingou dans le département de l’Atacora, une vidéo devenue virale sur la toile vendredi 12 avril 2024, suscite plus d’indignation. Des policiers, au nombre de 05 à côté d’un pick-up blanc, assènent des coups à un civil au pied d’une moto de marque Bajaj. Suite à la scène, policiers et civils, apprend-on, ont été interpellés et seront présentés lundi 15 avril 2024 au procureur de la République.

