Un mort et 02 blessés à Parakou

Une course-poursuite des agents de la douane a fait un mort et deux blessés à Parakou, ce dimanche 10 avril 2022.

Triste scène ce dimanche à l’entrée sud de Parakou. Selon Fraternité FM, des éléments de la douane ont poursuivi un taxi transportant des boissons sucrées en plastique vers midi. Dans la course poursuite, l’un des passagers est passé de vie à trépas. Le chauffeur du véhicule et les douaniers se seraient enfuis après le drame. Il y a eu également deux blessés et des dégâts matériels. Pour manifester leur mécontentement, les populations ont bloqué le trafic sur la route. Les agents du commissariat du premier arrondissement ont pu rétablir la circulation. Des autorités se sont aussi rendues sur les lieux.

A.Ayosso

11 avril 2022