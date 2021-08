Un millier de candidats planchent au lycée Coulibaly

Le concours d’entrée dans les lycées techniques a démarré ce lundi 30 août 2021 sur toute l’étendue du territoire national. Au centre du lycée technique Coulibaly, environ 1200 candidats répartis par niveau composent dans les différentes épreuves.

Pour ce concours d’entrée dans les lycées, les candidats sont regroupés par niveau. Le niveau I regroupe 120 candidats, et le niveau II, 850. Prennent part également à ce concours, les spécialités des séries G1, G2 et G3.

Dans les sciences et techniques industrielles, on retrouve les candidats de la mécanique automobile et installation, maintenance informatique, eau assainissement, et mode et métier de vêtements.

F. A. A.

30 août 2021 par ,