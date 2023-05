Un lot d’équipement et des vivres offerts à l’hôpital de zone de Savè

Les responsables de la fondation de Moov Africa Bénin (FMAB) assistés de ceux de la fondation Erevan, ont remis ce mercredi 03 mai 2023, un lot d’équipement médical et des vivres aux responsables de l’hôpital de zone de Savè. Le geste qui s’est déroulé en présence des usagers de l’hôpital, entre dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire de la Fondation Moov Africa et du 18ème tour cycliste au Bénin.

Par Innocent DEGNIDE

Selon la représentante de la FMAB, Aurore HOUNGBEDJI l’initiative entre dans le cadre des dix ans de la fondation de Moov Africa Bénin et du 18ème tour cycliste du Bénin. « Nous sommes ici à l’hôpital de zone de Savè aujourd’hui les bras bien chargés. Nous sommes venus avec une table d’accouchement et le kit qui y va avec, ainsi que des vivres », a-t-elle indiqué.

« Il y a des vivres. Nous avons une opération main dans la main avec notre partenaire Erevan qui nous a suivi avec beaucoup de sacs pour les mamans et les petits enfants », a précisé la représentante de la fondation de Moov Africa Bénin.

Rappelant que c’est avec joie que la fondation de Moov Africa arrive toujours sur les sites qu’elle sélectionne, Aurore HOUNGBEDJI a par ailleurs, souligné que la priorité de cette fondation c’est d’être à côté des couches vulnérables. Et c’est toujours avec joie ladite fondation le fait.

« Nous sommes là aujourd’hui pour apporter un élan de générosité et de solidarité à l’endroit de l’hôpital de zone nouvellement construit de Savè et à l’endroit du service gynécologique », a fait savoir pour sa part, le représentant de la fondation Erevan, Mohamed Idriss IBRAHIM.

A l’en croire, les bénéficiaires des différents lots en ont besoin davantage et à travers le partenariat entre les deux fondations, il compte aller encore à la rescousse des bénéficiaires. « Nous avons remarqué que les bénéficiaires des dons en veulent en plus. Comme on le dit souvent, tant qu’il reste à faire, rien n’est encore fait, nous allons revenir prochainement pour pouvoir les doter davantage », a promis le représentant de la fondation Erevan.

Ravis du geste, responsables, agents et patient de l’hôpital de zone de Savè ont dit leur reconnaissance et gratitude à l’endroit des deux fondations tout en promettant de faire un bon usage des dons.

« Les mots nous manquent parce que nous sommes dans notre nouveau site et nous avons besoins des matériels de qualité pour être au service de la population. Oui ils sont venus les bras chargés. Nous sommes très contents et nous allons au nom de la population et du personnel de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè, nous leur disons merci. Sincèrement merci et que nous avons toujours les mains tendues pour accueillir d’autres matériels. Nous promettons également de faire un bon usage du matériel et que les vivres iront aux malades et aux personnes démunies », a confié Clément DOVONOU, chef service administrative et économique de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè, représentant le directeur dudit hôpital, donnant ses impressions.

Abondant dans le même sens, Corine AGBOTOU, Sage-femme à l’hôpital de zone de Savè n’a pas caché aussi ses impressions. « Nous sommes vraiment émues. Grande est ma joie quand je suis venu voir tout ce que vous nous avez offert. Merci pour le geste à notre endroit et à l’endroit de la communauté également. Nous vous promettons un bon usage du matériel que vous nous avez offert. Vous ne serez pas déçu du résultat que vous aurez dans quelques mois ».

« C’est un bon geste. Ce que les fondations nous ont apporté, ce sont des nourritures qui garantissent la santé à nous mère de nouveau-nés et de la croissance aux enfants. Nous disons merci à la fondation de Moov Africa et son partenaire. Que leurs sociétés grandissent davantage », a lancé pour sa part, Rébecca ADIGLA une patiente de l’hôpital.

Rappelons que les dix ans de la fondation de Moov Africa au Bénin sont des années au service de la communauté béninoise tout entière à travers la promotion de l’éducation, de la santé, de l’autonomisation des femmes, d’insertion des personnes handicapées, de l’environnement et du sport.

3 mai 2023 par