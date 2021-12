Un kaléta en prison pour coups et blessures volontaires

Un kaleta est gardé à la prison civile de Cotonou, ce jeudi 23 décembre 2021. Il est poursuivi pour « coups et blessures volontaires ».

Un kaleta en détention provisoire à la prison civile de Cotonou depuis jeudi. Selon les faits rapportés par Frissons radio, le kaleta a charcuté un passant qui aurait refusé de lui donner de l’argent. L’incident s’est produit à Aïdjèdo dans le 6ème arrondissement de Cotonou.

Après avoir quémandé quelques pièces d’argent chez un passant, celui-ci refuse et continue son chemin. Offusqué, le kaleta le rattrape et lui assène des coups de machette. Le jeune homme en tentant de stopper les coups de son agresseur se retrouve avec des blessures au bras et aux doigts.

Devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, il est accusé de coups et blessures volontaires. Son procès s’ouvre le 12 janvier prochain.

L’auteur de l’agression est âgé de 20 ans environ.

F. A. A.

24 décembre 2021 par