Un journaliste de 24 HEURES AU BÉNIN primé

Un journaliste d’investigation au quotidien en ligne 24 Heures au Bénin, Cokou Romain Ahlinvi, vient d’être primé pour la qualité de l’une de ses enquêtes sur la traite des enfants. Cette distinction lui a été attribuée à travers le projet Restore the 4th Power avec le soutien financier de l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin. La cérémonie de remise des prix aux récipiendaires a lieu, ce vendredi 11 mars 2022, à la Maison des Médias à Cotonou.

Le sérieux dans la qualité des dossiers d’enquête produits par le quotidien en ligne 24 Heures au Bénin s’est une fois encore révélé. Cette fois-ci, le mérite revient à son journaliste d’investigation Cokou Romain Ahlinvi qui a pu décrocher un prix pour son article intitulé : « Des mineurs exploités dans les carrières de gravier à Lokossa », publié le 22 octobre 2021.

L’enquête a été réalisée dans le cadre du projet Restore the 4th power’’ financé par l’ambassade des Etats-Unis au Bénin. Ce projet vise à redonner toute sa considération au 4ème pouvoir qu’est la presse à travers la production des œuvres d’investigation de qualité.

Pour le compte de ce concours, deux thématiques ont été abordées. Il s’agit de la ‘’Contribution des programmes et projets financés par les Etats-Unis au développement du Bénin’’ et ‘’La traite des femmes et des enfants au Bénin’’.

Et c’est dans la catégorie de ‘’La traite des femmes et des enfants au Bénin’’ que la production de Cokou Romain Ahlinvi de 24 heures au Bénin a retenu l’attention du jury composé de professionnels des médias de renom et autres experts.

Pour le récipiendaire, c’était à la fois une surprise et une fierté car il n’avait pas fait cette production pour être primé. ‘’Je suis franchement surpris mais je suis très heureux. En descendant dans les carrières de graviers pour parler des conditions de vie et de travail de ces centaines d’enfants qui sont, très tôt, devenus les « parents » de leurs parents, j’étais très loin d’imaginer que j’en aurai un prix un jour. Mon seul objectif était de montrer à la face du monde que l’atteinte de l’ODD4 avait du plomb dans l’aile et que des enfants subissaient dans les carrières de graviers l’une des pires formes d’exploitation du travail des enfants.’’, a confié le journaliste. ’’Je suis simplement fier que cette histoire retienne l’attention des gens avertis.’’, a ajouté Romain Ahlinvi avant de remercier la coordination du projet Restore the 4th power, l’ambassade des Etats-Unis au Bénin et surtout la direction de 24 Heures au Bénin qui met les moyens dans la production des enquêtes.

‘’Ce prix, je le dédie à tous ces enfants qui voient leur chance d’être éduquer de façon qualitative s’estomper au jour le jour et à tous ces journalistes qui s’échinent jours et nuits pour produire des articles de qualité sur les maux qui minent notre société’’, conclut Cokou Romain Ahlinvi.

