Un jeune homme retrouvé mort à Parakou

Le corps sans vie d’un jeune homme, la trentaine environ a été découvert jeudi 29 août 2024 à Sinangourou, un quartier situé dans le premier arrondissement de Parakou.

Découverte macabre ce jeudi 29 août 2024 à Parakou. Un jeune homme a été retrouvé mort devant une boutique de vente à Sinangourou, quartier situé dans le premier arrondissement.

La découverte a été faite par le tenancier de la boutique. Selon les témoins, le défunt est un ressortissant nigérien et sans-abri, qui occupait la véranda de la boutique pour ses nuits. Avant la découverte de son corps ce jeudi, il a été aperçu dans la journée du mercredi 28 août 2024, dans un état d’ivresse.

Les causes de sa mort restent à élucider.

Informés, le chef quartier et la police se sont dépêché sur les lieux pour les constats d’usage.

29 août 2024 par ,