Un jeune homme assassine sa voisine et se tue

Scène tragique, dans l’après-midi de ce mercredi 20 avril 2022, dans l’arrondissement d’Ekpè, commune de Sèmè-Kpodji dans le département de l’Ouémé.

Une bagarre entre un jeune homme et sa voisine a viré au drame. A la suite d’une dispute, le jeune homme armé d’un gourdin fait irruption dans la chambre de sa voisine et ferme la porte à clé. Il menaçait d’en découdre avec la jeune fille. Le voisinage a alerté la police. Mais la dame est morte avant l’arrivée des agents de police du commissariat d’Ekpè.

L’agresseur s’est donné la mort après son forfait.

La scène tragique s’est produite dans l’après-midi du mercredi 20 avril 2022 derrière le collège d’enseignement général d’Ekpè sis dans la commune de Sèmè-Kpodji, selon Matin Libre.

Le jeune homme accusait sa voisine avec laquelle il a déjà eu de multiples altercations, d’être une mégère, a précisé la même source.

Les deux corps sans vie de la jeune fille et de son voisin ont été déposés à la morgue.

M. M.

21 avril 2022 par ,