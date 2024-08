Un jeune éleveur tué à Malanville

Ce jeudi 29 août 2024, le corps sans vie d’un jeune éleveur a été découvert dans la brousse à Gouré Issènè, localité située situé dans l’arrondissement de Guéné, commune de Malanville.

Un jeune éleveur du nom de Ahmadou retrouvé mort dans la brousse ce jeudi 29 août 2024, à Gouré Issènè, arrondissement de Guéné, commune de Malanville. S’agit-il du meurtre d’agriculteurs au regard des récentes tensions entre ces derniers et éleveurs de la localité ? Difficile de le dire. Le corps découvert selon les témoins, présentaient de graves blessures sur la tête. La zone dans laquelle la découverte a été faite, fait l’objet de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Les premiers veulent l’exploiter pour leurs cultures et les autres pour y faire paître leurs troupeaux. Plusieurs agriculteurs auraient été blessés lors d’une récente tension à la périphérie de Boïffo.

La police va ouvrir une enquête pour interpeller les auteurs de ce crime.

F. A. A.

