Un individu arrêté pour vol d’appareils de sonorisation dans un bar

La police républicaine a interpellé un présumé voleur ce jeudi 04 juillet 2024 à Pénessoulou, dans la commune de Bassila, département de la Donga. Le mis en cause s’apprêtait à vendre les appareils de sonorisation et plusieurs autres objets volés dans un bar.

Profitant de la pluie, un individu s’introduit nuitamment dans un bar à Pénessoulou, un arrondissement de la commune de Bassila, département de la Donga. Sur les lieux, il vole les appareils de sonorisation, un ordinateur et plusieurs autres objets.

L’affaire a été portée à la connaissance de la police qui a aussitôt ouvert une enquête. Les investigations ont permis d’interpeller le présumé voleur lors d’une opération de vente des objets en cause.

Soumis à l’interrogatoire, il a tout nié. Il aurait confié à la police n’être qu’un intérimaire dans la vente desdits objets. La police informe qu’il a indiqué aux enquêteurs « les vrais acteurs de cette forfaiture ».

Il est placé en garde à vue pour des nécessités d’enquête.

5 juillet 2024