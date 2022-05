Un homme tue trois membres d’une même famille

Le Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe de Natitingou a condamné, ce vendredi 06 mai 2022, un homme à 5 ans de prison avec sursis pour meurtre.

Cinq (05) ans de prison pour meurtre de trois membres d’une même famille. E.T aurait commis cet acte sous le contrôle d’un esprit de mort. Lors de l’audience, le ministère public a requis contre lui 7 ans de prison ferme. Selon l’avocat de la défense, son client était dans un état de démence au moment des faits. Il a soutenu que E.T est pénalement irresponsable. L’avocat a aussi demandé au juge d’ordonner l’internement de l’accusé dans un centre psychiatrique.

Le juge a requalifié les faits d’assassinat en meurtre. Le Tribunal a condamné le mis en cause à 5 ans de prison dont 02 assortis de sursis. Il a également ordonné son internement au Centre National Hospitalier de Pyschiatrie de Cotonou.

Les faits remontent à septembre 2019 au quartier Tchirmina à Natitingou. L’accusé E.T a invité comme d’habitude son ami N. M. à son domicile. Il dit avoir été saisi par l’esprit de mort en voyant son invité. L’esprit lui aurait ordonné de tuer N.M. L’accusé décapite son ami. Il se rend ensuite au domicile de la victime pour tuer sa femme et son fils.

Revenu chez lui le lendemain, il aurait suivi les instructions de l’esprit de mort en dormant avec le cadavre de son ami dans sa chambre durant 4 jours.

L’odeur de la décomposition du corps contraint les voisins à donner l’alerte.

En cavale après la découverte des cadavres, E.T a fini par se faire arrêter par la police.

Le prévenu est en prison depuis le 25 septembre 2019.

7 mai 2022 par ,