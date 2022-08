Un homme en prison pour fraude fiscale et blanchiment

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a décerné un mandat de dépôt, vendredi 19 août 2022, contre le sieur Jules Aballo.

Accusé d’avoir établi de fausses plaques, de faux châssis, de fausses cartes grises, le sieur Jules Aballo a été arrêté et placé en garde-à-vue dans une procédure enclenchée par la Brigade Economique et Financière (BEF).

A l’issue de sa présentation au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), vendredi 19 août 2022, un mandat de dépôt a été décerné contre le sieur Jules Aballo.

Le prévenu est poursuivi pour « faux en écriture publique et authentique, fraude fiscale et blanchiment de capitaux » et sera jugé dans les prochains jours.

