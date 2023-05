Un homme en prison pour avoir battu sa femme

Un photographe résidant à Sèto, commune de Djidja dans le département du Zou a été déposé en prison pour avoir battu sa femme à la suite d’une dispute avec sa coépouse.

Dame Marthe, l’une des épouses du sieur Joachim, photographe de profession et résidant dans l’arrondissement de Sèto, commune de Djidja a été battue à sang dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 avril 2023 par son époux lors d’une dispute entre les deux femmes.

Informés, les services déconcentrés du Ministère des affaires, la police républicaine, le Procureur de la République ont actionné le dispositif judiciaire.

Le mari a été arrêté et placé en garde-à-vue depuis quelques jours. Poursuivi pour coups et blessures volontaires sur sa femme, le sieur Joachim sera jugé le 05 mai 2023.

