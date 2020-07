Un homme écope de 02 ans de réclusion criminelle

Poursuivis pour escroquerie aggravée, association de malfaiteurs, et enrichissement illicite, les accusés Gildas Goussi et Thomas Attakoun ont été fixés sur leurs sorts ce lundi 27 juillet 2020 au terme du procès au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey. Thomas Attakoun a écopé de 02 ans de réclusion, tandis que son coaccusé, Gildas Goussi est acquitté.

De l’enquête préliminaire jusqu’à la barre ce lundi, l’accusé Gildas Goussi, Caporal de l’armée a rejeté toutes les accusations du ministère public et son implication dans le dossier d’escroquerie via internet. Son coaccusé, Thomas Attakoun par contre, a reconnu avoir escroqué sur Facebook, deux Européens.

Dans ses réquisitions, le ministère public fait savoir qu’à la lumière des articles 265, 266 et 267 du Code pénal, les éléments constitutifs d’association de malfaiteurs ne sont pas établis contre l’accusé Gildas Goussi. Il en est de même pour l’infraction d’escroquerie. Les pièces du dossier n’ont pas permis au parquet de prouver que Gildas Goussi est coupable d’enrichissement illicite.

Face au doute, le ministère public s’en est remis à la Cour. La défense a plaidé pour l’acquittement pur et simple de son client.

Le ministère public a requis 05 ans de réclusion contre Thomas Attakoun pour escroquerie aggravée. Un délit puni par l’article 478 alinéa 2 du Code pénal.

Dans ses dépositions, la défense a déploré le manque de professionnalisme de l’OPJ qui a conduit le dossier. Aucun nom du dénonciateur n’y figure, a fait savoir la défense indiquant que son client a récolté le fruit de la mauvaise compagnie.

La Cour dans sa délibération acquitte le sieur Gildas Goussi, et condamne Thomas Attakoun à une peine de 02 ans de prison pour escroquerie aggravée.

F. A. A.

28 juillet 2020 par