Un homme d’affaires recherché par la police

Recherché par la police après la découverte de 2,5 tonnes de cocaïne à Ekpè, l’homme d’affaires T. N. est aussi cité dans l’affaire 780 kg de cocaïne dans un magasin à Cotonou.

Le richissime homme d’affaires T. N. est activement recherché par la police républicaine. Selon les informations, il aurait loué par le biais de P. A. le magasin dans lequel, la police a découvert 780 Kg de cocaïne. Le libanais A. B., propriétaire du magasin et le gardien des lieux sont gardés à vue depuis des jours à l’Ocertid. L’homme d’affaires T. N. est aussi recherché dans l’affaire de 2,5 tonnes de cocaïne dans un magasin à Ekpé, dans la commune de Sèmè-Podji.

Ce mardi 02 novembre 2021, des policiers, forestiers et plusieurs autres personnes ont été arrêtés et placés en détention provisoire par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ils seraient impliqués dans l’affaire de 780 Kg de drogue découverts dans un magasin à Cotonou.

Akpédjé Ayosso

4 novembre 2021 par