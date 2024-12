Un homme condamné pour une affaire de visa

Un homme a été jugé ce mardi 10 décembre 2024, lors de l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de Cotonou. Il est poursuivi pour des faits présumés d’escroquerie.

Un dossier d’abus de confiance devant le tribunal de Cotonou ce mardi 10 décembre 2024. L’accusé, un homme âgé de la cinquantaine, est sollicité pour aider une femme qui devrait rejoindre son mari qui vit en Allemagne. Dans le processus d’établissement des différentes pièces dont le visa, le prévenu dissipe les sous mis à sa disposition. Le montant distrait selon la victime, est estimé à 02 millions de francs CFA.

A la barre, le prévenu n’a pas nié les faits mis à sa charge ; mais il rejette cependant les accusations d’escroquerie portées sur sa personne.

Le ministère public, dans son intervention a dénoncé les comportements de certaines personnes qui, pour des facilités se font gruger. « Pour obtenir un visa, on se rend dans une ambassade, et non chez une tierce personne », a rappelé représentant du procureur au procès.

Au cours des débats, le prévenu a désintéressé la victime avec une somme de 300 000 francs CFA.

Le dossier est renvoyé au 14 janvier 2025, pour désintéressement total de la victime et continuation.

