Un homme condamné pour avoir violé une handicapée ivre

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné, ce mardi 23 août 2022, un homme à une peine de 05 ans de prison ferme. Le mis en cause est poursuivi dans une affaire de viol sur une femme handicapée en état d’ivresse.

Un homme abuse sexuellement d’une femme handicapée ivre et écope de 05 ans de prison ferme. Il devra également payer une somme de 200.000 francs CFA comme amende et 02 millions de francs CFA de dommage et intérêts à la victime.

Selon les informations, les faits s’étaient produits le 16 juillet 2022 dans le premier arrondissement de Cotonou.

Au terme d’une soirée de gala de passation de charges d’une association de jeunes, le mis en cause a abusé sexuellement d’une femme handicapée qu’il devrait ramener chez elle. La femme qui n’était pas totalement lucide pour avoir pris quelques verres de trop au cours de la soirée, s’est réveillée non seulement nue dans le lit de l’accusé, mais sans ses sous-vêtements. Ayant constaté des saignements, elle a saisi la justice.

A la barre ce mardi, le mis en cause, président de ladite association, n’a pas reconnu les faits. Le tribunal le condamne à une peine de 05 ans de prison ferme et une amende de 200.000 francs CFA et 02 millions de francs CFA de dommage et intérêts à la victime.

