Un homme condamné à 15 ans de prison à Abomey-Calavi

Un homme a écopé de 15 ans de prison, lundi 28 février 2022, au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, pour avoir étranglé sa propre mère.

L’ « affaire ministère public contre Firmin Hounhoui » est l’un des dossiers examinés à la session criminelle ouverte, ce lundi 28 février 2022, au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi. Firmin Hounhoui, est poursuivi pour avoir tué sa propre mère, dame Akotémè Adjidja.

Les faits remontent à la nuit du Jeudi 29 au Vendredi 30 mars 2018. L’accusé s’est introduit dans la chambre de sa mère située à côté de la sienne. Il a étranglé à la main sa génitrice qu’il accuse d’être sorcière et à l’origine de ses déboires aux niveaux familial et professionnel, selon Tado Fm. Mais un témoin a suivi la scène. Francis Hounhoui, un des enfants de la victime était en éveil et a raconté le lendemain ce qui s’était passé dans les moindres détails.

A la barre ce lundi, l’accusé a reconnu les faits mis à sa charge. Son avocat Me Angelo Hounkpatin a plaidé la clémence du tribunal. Le juge des céans, Raynier Florent Gnansomon, a condamné Firmin Hounhoui à 15 ans de réclusion criminelle « pour matricide ».

Marc MENSAH

1er mars 2022 par