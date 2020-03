Un homme arrêté pour avoir tenté de tuer son ami

Un charpentier séjourne depuis peu en prison pour avoir essayé de tuer son ami X par des pratiques de charlatanisme. Robert a été pris la main dans le sac le mercredi 18 mars 2020 à Gouako Kotoclomè dans l’arrondissement Vakon, commune d’Akpro-Misséreté alors qu’il enterrait des gris-gris dans la maison de X.

Le nommé Robert exerçant le métier de charpentier a été surpris à 1 heure du matin en train de mettre en terre des gris-gris dans la maison de son ami X. Ayant conduit les travaux de construction de X, il connaissait bien les coins et recoins de cette maison.

Satisfait des travaux et étant ami avec Robert depuis des années, X lui a cherché d’autres chantiers de construction. Après avoir pris des millions de francs chez l’un des propriétaires des chantiers, le charpentier a abandonné les travaux de construction.

Informé de la situation, X le réprimande et lui demande d’achever les travaux. Mais Robert a mal pris les propos de son ami et décide d’en finir avec lui. Il qualifie l’attitude de son ami ‘’’d’humiliation’’. Selon ses déclarations, ce n’est pas la première fois qu’il enterre des gris-gris dans la maison de X. Pour cette fois, dès que X va franchir le seuil de sa maison, il tombera et restera muet avant de mourir 9 jours plus tard. Heureusement, son plan diabolique a échoué. Il été arrêté et conduit au commissariat de la commune d’Akpro- Missérété.

