Un handicapé repêché d’un puits

Chose surprenante ce mardi 07 juillet 2020 à Dodji, un quartier de Porto-Novo. Un handicapé après avoir escaladé un mur s’est retrouvé dans un puits profond de 30 mètres aux environs de 01 heure du matin.

Le quadragénaire selon Frissons radio, ignore comment il s’est retrouvé dans le puits. L’handicapé a été repêché avec quelques blessures au pied droit et dans le dos.

Le chef quartier de Dodji Ambroise Oussougan a informé que c’est le propriétaire de la maison où se trouve le puits qui l’a alerté, et à son tour, il a informé la police et les sapeurs-pompiers.

Repêché du puits, la victime n’a pas voulu se rendre à l’hôpital pour se soigner. Il a préféré rentrer chez lui.

