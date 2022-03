Un féticheur condamné à 20 ans de prison

Le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a condamné, ce mardi 08 mars 2022, à 20 ans de prison un vulcanisateur reconverti ‘’Hounnon’’ pour tentative d’assassinat de son ami.

Le 14ème dossier examiné, mardi 08 mars 2022, à la session criminelle du Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi concerne l’« affaire ministère public contre Inoussa Aliou Saliou pour des faits criminels de tentative de meurtre ».

Les faits remontent au vendredi 1er juin 2018. Séverin Sodonoute, un cordonnier a rendu visite à son ami Inoussa Aliou Saliou, un vulcanisateur devenu par alchimie dignitaire de la divinité ‘’Dan’’. Le supposé ‘’Hounnon’’ a installé son visiteur dans la pièce où se trouvait sa prétendue divinité ‘’Dan’’ et lui demande de s’agenouiller pour des rituels. Séverin Sodonoute s’agenouilla. Le visiteur sentit tout à coup un objet coupant sur sa gorge et se débattit de toutes ses forces. Il arrive à se soustraire mais est blessé à la gorge, au bras gauche, au pouce et à la paume de la main. La victime a été conduite au Centre hospitalier et universitaire Hubert Maga de Cotonou.

Poursuivi pour tentative de meurtre, Inoussa Aliou Saliou a été arrêté. A l’audience, mardi dernier, le ministère public a requalifié les faits en tentative d’assassinat et requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l’accusé. A l’issue du délibéré, Inoussa Aliou Saliou alias ‘’Hounnon Atawewe’’ a été condamné à 20 ans de prison.

9 mars 2022