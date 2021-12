Un faux procureur déposé en prison

Le pseudo procureur du tribunal de Djougou a été déposé en prison à l’issue de sa présentation au vrai procureur près le tribunal le jeudi 23 décembre 2021.

Issifou B. un ex militaire carporal radié s’est fait passer pour le procureur de Djougou qui a ordonné l’arrestation des quatre individus « multiplicateurs de billets » de banque. Le faux procureur a indiqué les prévenus seront libérés moyennant une forte somme. Il a ainsi soutiré deux cent mille (200.000) francs CFA aux parents des prévenus. Mais la police découvre le pot aux roses. Le faux procureur est interpellé le 18 décembre 2021 et déposé en prison pour des faits d’usurpation de titre et escroquerie. Présenté au procureur le jeudi 23 décembre 2021, le faux procureur retourne en détention.

