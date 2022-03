Un faux magistrat arrêté à Houègbo

Un faux magistrat arrêté, mercredi 23 mars 2022, à Houègbo dans le département de l’Atlantique, sera présenté aux vrais magistrats dans les prochains jours pour des faits d’« escroquerie et usurpation de titre ».

Le nommé T. A. se faisant passer pour un juge à Houègbo dans le département de l’Atlantique a été arrêté mercredi 23 mars 2022. Tout est parti d’une plainte de l’intéressé (T. A.) contre les sieurs A. E., 28 ans, agent de sécurité à Cotonou et S. E., 45 ans environ, cultivateur demeurant à Tohou dans la commune de Lalo, pour des prêts portant respectivement sur quatre cent mille FCFA et trois millions FCFA.

Le commissariat de police de l’arrondissement de Houègbo a convoqué les protagonistes pour mercredi 23 mars. Mais le mardi 22 mars, veille de la présentation, les sieurs A. E. et S. E se sont plaints au commissariat du fait que le sieur T. A. s’était présenté à eux comme magistrat et a proposé les aider à obtenir la libération de proches en détention. Le jour de la présentation, le faux magistrat a nié les faits. Il prétend avoir fait des prêts aux intéressés et que les décharges se trouveraient à son domicile. La police effectue une perquisition au domicile de T.A. Un lot important de cartes de visite soigneusement dissimulé portant l’identité complète du sieur T. A. avec les précisions de juge comme profession et tous ses contacts ont été découverts. Confondu, il reconnait les faits mis à sa charge.

Selon Radio Sêdohoun, le faux juge a été placé en garde-à-vue. Poursuivi pour des infractions d’ « escroquerie et usurpation de titre » le faux magistrat sera présenté au vrai juge dans les prochains jours.

