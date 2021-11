Un faux agent collecteur en garde à vue

Les éléments de la police républicaine de Bopa ont arrêté un faux agent collecteur de taxe.

Cuisinier de profession, l’homme âgé d’environ 30 ans se fait passer pour un agent de la mairie selon les informations de Frissons Radio. Le faux agent habillé en treillis a déjà collecté les taxes chez quelques vendeuses du marché Lobogo. Informés, les éléments de la police se sont rendus sur les lieux. Ayant vu la police, il s’est enfui. Le faux agent a été finalement arrêté et placé en garde à vie pour "faux et usage de faux et usurpation de titre".

