Nicolas Nongouté, ancien chef station de la Radio rurale de Ouaké de l’Office de Radio et Télévision du Bénin (ORTB) et ex-3è adjoint au maire de Parakou, a rendu l’âme ce mercredi 05 janvier 2022. Pour l’heure, aucune information n’a été donnée sur les causes du décès. Paix à son âme.

M. M.

6 janvier 2022 par