Un étudiant exclu de l’UAC pour 2 ans

Un étudiant de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a été exclu temporairement de ladite Université pour 2 ans. C’est à travers un arrêté rectoral en date du 23 décembre 2022.

Reconnu coupable d’insulte et provocation verbale au cours de l’année académique 2021-2022 à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG), Issac Houétchénou, étudiant en licence 2 à la FASEG a écopé d’une « exclusion temporaire de deux (02) ans ».

L’étudiant, responsable d’une organisation estudiantine aurait insulté de manière répétitive les responsables de la FASEG.

En plus de l’exclusion, les examens passés par Isaac Houétchénou Isaac au titre de l’année académique 2021-2022 sont nuls et de nul effet. Il lui est également interdit de s’inscrire dans l’une des Unités de Formation et de Recherche (UFR) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) pendant la période de suspension.

Issac Houétchénou n’est autorisé à s’inscrire à l’Université d’Abomey-Calavi qu’au titre de l’année académique 2023-2024, selon l’arrêté du recteur de l’UAC, professeur Félicien Avléssi, en date du 23 décembre 2022.

29 décembre 2022