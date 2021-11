Un éleveur tue son épouse dans une dispute

Une dispute conjugale a viré au drame, dimanche 31 octobre 2021, dans la commune de Djougou.

Une dispute éclate entre le sieur Farouk S., éleveur et son épouse.

Le mari en colère se saisit d’une machette et donne un coup à sa femme au niveau de l’oreille gauche.

Alertés, les voisins accourent mais le mari prend la fuite. Transportée au Centre Hospitalier Départemental de l’Atacora, la victime succombe à ses blessures. La machette a entaillé l’aorte non loin de l’oreille gauche de la victime.

Le corps sans vie de la femme a été remis à ses parents pour inhumation après autorisation du Procureur

Une enquête est ouverte pour retrouver le mari présumé meurtrier en cavale.

M. M.

1er novembre 2021 par