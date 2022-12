Un élève exclu pour bagarre avec son surveillant

Au Collège d’enseignement général de Banikanni à Parakou, un élève a été exclu pour s’être bagarré avec son surveillant général.

Un élève de la classe de 4e s’est bagarré avec son surveillant général. Le fait divers s’est produit au Collège d’enseignement général de Banikanni à Parakou, département du Borgou. Selon les informations, le chargé de discipline de l’établissement a convoqué l’élève dans son bureau pour lui infliger une correction. L’apprenant selon nos sources, se serait opposé à la sanction, et aurait tenté de lever la main sur le surveillant général. Une bagarre éclate entre l’apprenant et son chargé de discipline. Les membres de l’administration et enseignants présents sur les lieux, n’auraient pas réussi à maîtriser l’élève dans son élan.

La situation se répand très vite dans l’établissement, et ralentit les activités pédagogiques.

L’élève aurait été exclu de l’établissement. Pour l’heure, aucune précision sur les motifs réels de la punition que le surveillant général voulait lui infliger, et qui a conduit à la bagarre observée dans l’établissement.

