Un élève de la terminale meurt par noyade à Kandi

Les cas de noyade se font de plus en plus fréquents dans différentes régions du Bénin. Après le drame sur le lac Nokoué, le fleuve Okpara et plusieurs autres cas de noyade, un élève de la classe de terminale s’est noyé dans l’après-midi de ce jeudi 06 août 2020 à Kandi.

Le jeune Abib âgé de 16 ans selon nos sources, aurait décidé en accord deux de ses amis d’aller à la pêche sur un cours d’eau situé dans le quartier Damadi communément appelé Anarouwa Kpara (Djinnin béri) dans le premier arrondissement de la ville.

Premier à lancer les activités de cette pêche, l’élève a glissé. Dans sa chute, il a été retenu par l’un de ses amis. Ce dernier ayant constaté qu’il risque de glisser et d’être emporté aussi, fut obligé de le lâcher.

Les populations aussitôt alertées, n’ont rien pu pour le jeune Abib. C’est son corps inanimé qui a été repêché.

D’autres sources renseignent que les trois enfants seraient allés se baigner dans le cours d’eau quand le drame est survenu. Une information confirmée par un agent des sapeurs-pompiers sur Kandi FM.

F. A. A.

7 août 2020 par