Un éboulement cause 4 morts et 2 blessés

L’extraction artisanale de graviers sur les sites de l’arrondissement de Dévé dans le département du Couffo est source d’accidents mortels. Trois morts et deux blessés graves sont enregistrés vendredi 20 novembre 2020 sur le site d’Adidevo Kponou. L’éboulement d’une falaise est à l’origine des décès. Les ouvriers creusent des trous de 10 à 20 mètres de profondeur. Les opérations se font à la pelle, à la pioche et au tamis. Des échafaudages non adaptés sont utilisés pour descendre dans les gisements. Ce qui accroît les risques d’accidents mortels.

En octobre dernier, une personne est morte à cause de l’extraction artisanale des graviers.

Face à la recrudescence de ces accidents, un arrêté du ministère de l’eau et des mines en date du 20 août 2020 a instruit les directeurs départementaux à l’effet de prendre des dispositions pour que cessent les travaux d’exploitation artisanale sur les sites.

