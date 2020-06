Un dossier de détournement renvoyé au 02 juillet à la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’est penchée ce lundi 15 juillet 2020 sur le premier dossier inscrit au rôle de la 4ème session criminelle de l’année 2019-2020. Accusé de détournement de deniers publics, Fêtani Sorotori Cédric Kpana, ex comptable et régisseur au tribunal de première instance de 2ème classe de Lokossa, a vu son procès renvoyé au 02 juillet prochain par la juge.

Le mis en cause est accusé d’avoir détourné la somme de de 38 885 770 F CFA qu’il a du mal à justifier. A la barre, il a reconnu les faits mais contesté preuves à l’appui, le montant querellé. Selon Fêtani Sorotori Cédric Kpana, il s’agirait plutôt de 03 millions de francs CFA. Des sous qui à l’en croire, ont servi à des dépenses, notamment le paiement des prestations des agents d’entretien engagés pour le nettoyage des locaux du tribunal. Dans ses dépositions, il a avoué n’avoir pas tenu dans les règles de l’art la comptabilité du tribunal comme le préconisent les normes. Certains paiements auraient été effectués sans décharge et sans aucune traçabilité, a-t-il confié évoquant le règlement de certains travaux liés à la réparation des installations électriques et la climatisation des locaux du tribunal.

Pour le procureur spécial de la CRIET, Gilbert Ulrich Togbonon, représentant le ministère public, les pièces fournies par l’accusé sont tardives. Pour lui, elles devraient être produites par la commission de contrôle qui a révélé le manquant ou devant le juge d’instruction. En vertu du Code de procédure pénale, ces pièces justificatives selon le ministère public, doivent être déclarés irrecevables par la cour de céans.

Me Thibaut Amadji, avocat de la défense a sollicité l’indulgence de la Cour pour prendre connaissance et apprécier ces pièces justificatives évaluées par l’accusé à un peu moins de 03 millions de francs CFA. Des éléments selon lui, nécessaires pour une bonne administration de la justice à son client.

Le président de la Cour suspend l’audience et, à la reprise, renvoie le dossier au 02 juillet 2020 pour la suite de la procédure.

Les faits reprochés à Fêtani Sorotori Cédric Kpana remontent au 11 décembre 2017 suite à un contrôle de la commission chargée de vérifier la gestion des fonds des greffes au niveau du tribunal de Lokossa et la tenue des ressources de fonctionnement allouées à cette juridiction.

Au terme du contrôle, un manquant de 38 885 770 FCFA a été constaté. Fêtani Sorotori Cédric Kpana a été poursuivi et placé sous mandat de dépôt le 18 décembre 2017 pour détournement de deniers publics.

Le verdict du procès est donc attendu le 02 juillet prochain.

F. A. A.

