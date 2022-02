Un dignitaire de culte Oro et un adepte en prison

Un dignitaire de culte Oro et l’un de ses adeptes ont été interpellés, vendredi 04 février 2022, à Zakpota, département du Zou.

À la suite du blocage de la route inter-Etat dans la nuit du jeudi 03 au vendredi 04 février 2022 par des adeptes de la divinité "Oro", un dignitaire et un adepte du culte "Oro" ont été interpellés au petit matin du vendredi 04 février 2022 dans la commune de Zakpota, département du Zou. Sur les lieux de l’interpellation, la police a retrouvé des chicotes, un coupe-coupe et de la cendre. Selon Frissons radio, plusieurs plaintes avaient été déposées contre le même groupe de culte "Oro". Le responsable et l’adepte du culte ont été placés en garde - à- vue au commissariat en attendant leur présentation au Procureur.

M. M.

5 février 2022 par ,