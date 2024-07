Un député suppléant a été condamné mardi 25 juin 2024, par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il a été reconnu coupable dans une affaire de détournement de deniers publics dans l’Association des services financiers (ASF) de Lobogo, un arrondissement de la commune de Bopa, dans le département du Mono.

Léon Houessou, suppléant du député Mahugnon Kakpo condamné à une peine pécuniaire devant la CRIET. Il est poursuivi sans mandat de dépôt pour abus de fonction dans une affaire de détournement de derniers publics au sein de l’ASF de Lobogo. On lui reproche d’avoir acheté, alors qu’il était président, un domaine dont l’association n’a pas réellement bénéficié. La juridiction spéciale dans son délibéré mardi 25 juin 2024, l’a condamné au paiement de la somme de 05 millions de francs CFA.

En détention provisoire depuis mars 2019, les autres prévenus ont été condamnés à une peine de 5 ans de prison ferme et un million chacun pour « détournement de deniers publics ». Ils devront également verser solidairement selon la décision du juge, plus de 99 705 600 FCFA à l’ASF Lobogo a titre de dommages- intérêts.

